CHP Parti Meclisi'nde Canan Kaftancıoğlu krizi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları CHP Parti Meclisi'nde tartışma yarattı.

Kaftancıoğlu'nun daha önce de eşinin yediği domuz eti ve Gezi provokasyonları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal paylaşımlarla gündeme gelmişti.

CHP'de bu kez de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımları kriz yarattı.

CHP Milletvekili Ali Öztunç önceki akşam bir araya gelen Parti Meclisi'nde, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını gündeme getirerek, bu paylaşımların parti tabanında rahatsızlık yarattığını söyledi.

"GELECEĞİ BÖYLE Mİ DİZAYN EDİYOR?"

Parti Meclisi'nde geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen "CHP'yi dizayn çalışmaları" başlıklı haberleri hatırlatan Öztunç, Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da yapıldığı ileri sürülen bir toplantıyla ilgili haberlere gönderme yaparak bir paylaşım yaptığını söyledi.

Öztunç'un Parti Meclisi'nde "Kaftancıoğlu CHP'yi, köpeği Rocky ve eşiyle mi dizayn ediyor? Bir haber yalanlanacaksa da üslubu bu olmamalı. Bunları da geçin masada bira şişesi, şarap bardağı var.

İçiyorsa içsin ama bunu bir parti yetkilisi olarak paylaşım yapmasın! Sayın Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarını açıklamaktan siyaset yapamaz hale geldik. Bunları Anadolu'da kimseye anlatamazsınız" dediği ileri sürüldü.

EKİP ETİLER'DE BİR ARAYA GELDİ

Bu arada Canan Kaftancıoğlu'nun Öztunç'un tepki gösterdiği paylaşımdaki "Geleceği dizayn ettik" sözleriyle geçtiğimiz haftalarda yapıldığı iddia edilen bir toplantıya gönderme yaptığı ileri sürüldü.

İddialara göre Hüsamettin Özkan'ın aralarında bulunduğu Beykoz Konakları ekibinin, olağanüstü kongre tartışmalarıyla birlikte aralarında Kaftancıoğlu ve Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu ekiple Etiler'de bir restoranda bir araya geldiği ve olası bir kongre sürecinde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı destekleme kararı aldıkları belirtildi.