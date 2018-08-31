CHP’de kurultay kavgası büyüyor

CHP
'de 24 Haziran
seçimlerinin ardından başlayan kurultay kavgası Parti Meclisi toplantısındaki muhaliflerle parti yönetimi arasındaki sert tartışmalarla yeniden kızıştı. Muharrem İnce
etrafında toplanan muhaliflerin kurultay hesaplarını, 559 delege imzasını yok sayan ve 'yeterli imza yok' diyerek boşa çıkaran CHP yönetimi ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, Parti Meclisi toplantısında muhaliflerin sert eleştirilerine yönelik tepkisi ve CHP liderinin Muharrem İnce'ye yönelik sözleri kavganın yeniden alevlenmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu, PM toplantısında, Muharrem İnce'ye yakın PM üyelerinin 'başarısızsınız', 'görevi bırakın' şeklindeki ifadelerine İnce'yi suçlayarak karşılık verdi. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği PM'ye cumhurbaşkanı adayı olarak davet edilmemesine tepki gösteren İnce'den ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık 'yalancı' iması geldi. "BEN ADAY GÖSTERDİM"
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kendisinden sonra genel başkan olsun diye aday gösterdiğini belirtirken "sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Ancak sonrasında yapılanlar bana güven vermedi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu seçimden sonra İnce ile yedikleri eşli akşam yemeğini de hatırlatarak İnce'nin 'onursal başkan ol' teklifine karşılık "Bunu yapmayacağım, genel başkanlığı bırakmayacağım. Genel başkan olursan parti bir haftada dağılır" yanıtı verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yle ilgili 'delegeyi arayıp imza isteyenden genel başkan olmaz' ifadesini de kullandığı öğrenildi. Muhaliflerin Kılıçdaroğlu'na eleştirileri, Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'yi hedef alan sözleri PM'de sert tartışmalara yol açarken en sert tartışmanın Necati Yılmaz
'la CHP grup başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşandığı kaydedildi. SEÇMENE REST ÇEKTİ
PM toplantısında, bazı üyeler genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un yerel seçimlere yönelik sürpriz adaylar olabileceğine yönelik sözlerine tepki gösterirken bazı üyeler de küskün seçmen uyarısı yaptı. Küskün seçmen uyarısı yapan PM üyelerine ise Kılıçdaroğlu "Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti'ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti'ye oy versin" diye tepki gösterdi. Toplantıda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un parti yönetiminin ekonomik krizle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmadığı eleştirisine Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
tepki gösterirken ikili arasında da sert tartışma yaşandı. Toplantıda bazı PM üyeleri belediye başkan adaylarının önseçimle belirlenmesini isterken Kılıçdaroğlu ise "Sanki önseçimle aday belirledik de yüzde 30 oy mu aldık" yanıtını verdi. 'YALANCI' İMASINDA BULUNDU!
İnce ise PM'de yaşanan sert tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından CHP liderine ateş püskürdü. İnce "Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun. Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim. Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim. Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise cumhurbaşkanı adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline" dedi. EN ÇOK OY KAYBI KALELERDE
CHP'nın 8 saat süren PM toplantısında ODTÜ'lü bir grup akademisyen tarafından hazırlanan analiz raporunun da sunumu yapıldı. Analizde, CHP'nin 24 Haziran'da, sahip olduğu bütün büyükşehirlerde oy kaybı yaşadığı vurgulandı. Analiz, CHP'den HDP ve İyi Parti'ye oy kayışını gözler önüne sererken yüzde 0.5 oranında HDP'ye, yüzde 2.7 İyi Parti'ye oy kayması olduğu vurgulandı. HDP ve İyi Parti'ye oy veren CHP seçmeninin Muharrem İnce'ye destek verenler olduğu tespitine de yer verildi. Analizde, Millet İttifakı'nın faydalı olduğu belirtildi.