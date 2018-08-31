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’nün Hollanda kasası tutuklandı

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaları kapsamında yurt dışındaki yapılanmada yer alan şüpheli sayısı 10 bini bulurken, örgütün para kaynaklarına yönelik alınan ifadelerde dikkat çeken bir isme ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan bir gizli tanığın beyanları üzerine Bülent Ş. adlı kişinin örgütün "Hollanda kasası" olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Örgütün Türkiye- Hollanda arasındaki para trafiğini sağlayan kişi olduğu belirtilen şüpheli Bülent Ş.'nin Denizli'de yakalandı. Ankara'ya getirilen Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ’nün Hollanda kasası tutuklandı
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