FETÖ’nün Hollanda kasası tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ
soruşturmaları kapsamında yurt dışındaki yapılanmada yer alan şüpheli sayısı 10 bini bulurken, örgütün para kaynaklarına yönelik alınan ifadelerde dikkat çeken bir isme ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan bir gizli tanığın beyanları üzerine Bülent Ş. adlı kişinin örgütün "Hollanda kasası" olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Örgütün Türkiye- Hollanda arasındaki para trafiğini sağlayan kişi olduğu belirtilen şüpheli Bülent Ş.'nin Denizli'de yakalandı. Ankara'ya getirilen Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.