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'de terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 08:07
Hakkari'de terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatında askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Hakkari'de terör operasyonu
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