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Kaçak göçmen sanılan kadının üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı

'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 34 kaçak arasındaki, kendisini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T. adlı kadının, 'bölücü terör örgütü 'ya üye olmak' suçundan yargılanmasının sürdüğü ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 16:51
Kaçak göçmen sanılan kadının PKK üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı

Şahcan T., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı'nın dün yaptığı operasyonda; 14'ü Filistin, 18'i Irak, 1'i Suriye ve 1'i Pakistan uyruklu olduklarını söyleyen 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı. 12 metrelik yelkenlide, Yunanistan'ın Rodos Adası yolunda, İblis Burnu'nun 3 mil açığında yakalanan grup, kıyıya getirildi. Topluluğun kimlik tespiti yapıldı.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, sahil güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçaklar arasında bulunan ve kendini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T.'nin (43) bölücü terör örgütü üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Yüksekovalı olduğu tespit edilen Şahcan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaçak göçmen sanılan kadının PKK üyeliğinden yargılandığı ortaya çıktı
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