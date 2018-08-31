Son dakika: FETÖ'nün "asker-polis-hakim" iş birliği iddianamede

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen ve yurt dışına çıkış yasağı ile kolluk birimine imza atma adli kontrol kararı uygulanan eski Adana hakimi H.H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen bir tanık, FETÖ/PDY irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılmalarına karar verilen hakim ve savcılarla hareket ettiğini öne sürdüğü H.H.B. ile aynı dönemde Adana Adliyesinde görev yaptığını belirterek, sanığın kamuoyunda "yasa dışı dinleme" ve "MİT tırları" olarak bilinen soruşturmalarda eski savcı Aziz Takçı ile birliktelik yaparak itiraz prosedürü oluşturup usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiğini iddia etti.

İfadesine başvurulan bir başka tanık da aynı adliyede çalıştığı sanığın FETÖ/PDY'ye yakın olduğunu duyduğunu anlattı.

Başka bir tanık da yürüttüğü soruşturmalarla ilgili H.B.B. tarafından verilen tahliye kararlarına "dosyadaki delil durumuna aykırı olduğu" gerekçesiyle itiraz ettiğini belirtti.

İddianamede sanığın, paralel devlet yapılanmasına yönelik casusluk ve yasa dışı dinleme suçlarından soruşturma yürütülen rütbeli polis ve askerler hakkında itiraz üzerine tahliye kararı verdikten sonra çıkan tartışmalarla ilgili basına "Ağzı olan konuşuyor" şeklinde açıklama yaptığı bilgisi de yer aldı.

FETÖ şüphelisi eski hakimin, kamuoyunda "MİT tırları soruşturması" olarak bilinen dosyada, "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve siyasal yararlara ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla yargılanan eski jandarma istihbarat yüzbaşı H.G. ve jandarma kıdemli astsubay G.M. ile ilgili Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesinin tutuklama kararlarına yapılan itirazı, Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak inceleyerek tahliyelerine karar verdiği bilgisi de iddianamede aktarıldı.

İddianamede eski hakim hakkında bu karar sonrası Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından kovuşturma izni verildiği belirtildi.

Sanık eski hakimin, kamuoyunda "usulsüz dinleme" olarak bilinen soruşturma dosyasında da "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurma" suçlamasıyla yargılanan, aralarında emniyet müdürü rütbesinde olanların da bulunduğu 5 eski polis hakkında tahliye kararı verdiği hatırlatılan iddianamede, eski polisler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan kamu davası açıldığı da iddianamede yer aldı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde şu tespitlere yer verildi:

''Şüphelinin meslekten ihraç edilmesi, şüpheliyle ilgili yukarıda ifade edilen tüm beyan ve teşhisler ve yapılan tespitler ile HSYK'de bulunan tüm bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapılanması içinde bilerek ve isteyerek yer alarak bu örgütün üyesi olduğu ve şüphelinin üzerine atılı eylemin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna sebebiyet verdiği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

Sanık H.H.B. ise ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.