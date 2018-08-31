Üsküp’teki resepsiyonda FETÖ ile mücadele vurgusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü vesilesiyle Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara resepsiyon verdi. Resepsiyona Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya Cumhuriyeti devlet yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, diplomatlar, ordu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Makedonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Kara, FETÖ ile mücadeleye vurgu yaptığı konuşmasında "Türkiye dostlarıyla birlikte terörle mücadeleye kararlı ve dirayetli bir şekilde devam edecektir" dedi. Kara, Makedonya'nın hem bir dost hem de bölgede güvenilir bir ortak olduğuna dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajını da okudu.

BUGÜN NELER OLDU