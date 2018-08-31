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Üsküp’teki resepsiyonda ile mücadele vurgusu

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Üsküp’teki resepsiyonda FETÖ ile mücadele vurgusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü vesilesiyle 'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara resepsiyon verdi. Resepsiyona Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya Cumhuriyeti devlet yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, diplomatlar, ordu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Makedonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Kara, ile mücadeleye vurgu yaptığı konuşmasında "Türkiye dostlarıyla birlikte terörle mücadeleye kararlı ve dirayetli bir şekilde devam edecektir" dedi. Kara, Makedonya'nın hem bir dost hem de bölgede güvenilir bir ortak olduğuna dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajını da okudu.

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Üsküp’teki resepsiyonda FETÖ ile mücadele vurgusu
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