Son dakika: ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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