Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede

Son dakika: ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede

Son dakika haberi! ABD’nin Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 11:14

ABD'nin Büyükelçiliğine 20 Ağustos tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme: Suçlarını itiraf ettiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Büyükelçiliğine silahla saldıran zanlılar adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN