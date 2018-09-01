Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: ABD Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayında sıcak gelişme

: Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayında sıcak gelişme

haberi... 'nin Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Nöbetçi mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 19:28
Son dakika: ABD Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayında sıcak gelişme

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Murat Özcan'a ifade verdi.

Savcı Özcan, elçilik binasına silahla ateş eden Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Ersin Bayram'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık, 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

'nin Ankara Büyükelçiliği binasına 20 Ağustos 2018'de silahla ateş edilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayında sıcak gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN