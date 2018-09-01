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Avukatlık mesleklerini de kötüye kullanmışlar!

ve eşine bir de zimmet davası: Müvekkillerine ait parayı yasadışı şekilde ödemediler

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Avukatlık mesleklerini de kötüye kullanmışlar!
'Usulsüz ihale', 'Kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması' ve 'Görevi kötüye kullanmak' suçlamaları kapsamında görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı ve kendisi gibi Barosu'na kayıtlı avukat eşi 'ın avukatlık mesleklerini de kötüye kullandıkları iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Murat ve Özlem Hazinedar'ın alacaklı müşteki vekilleri sıfatıyla başlattıkları icra takiplerine istinaden çeşitli tarihli reddiyat makbuzları karşılığında dosyalardan tahsil ettiği paraların bir kısmını hak ettiği vekâlet ücretinden fazla olacak şekilde müvekkillerine vermedikleri kaydedildi. Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar'ın birçok reddiyat makbuzu karşılığında tahsil ettiği toplam 862 bin 815 Türk Lirası'ndan 377 bin 251 TL'yi müvekkilleri müştekiye verip bakiye kısmı yani 485 bin 564 lirayı Avukatlık Kanunu'nun 164/2 maddesine aykırı olarak tahsil ettiği, anaparanın yüzde 25'ini aşacak şekilde vekâlet ücreti olarak uhdesinde tuttukları belirtildi.
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