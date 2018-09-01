Başkan Erdoğan Kırgızistan'daki toplantıya başkanlık etti

Devlet Konukevi'nde, Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Dördüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan, sözlerine "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti malum iki kardeş ülkedir. Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan'ın yanında yer almış, Kırgızistan'ın kalkınmasına her zaman destek olmuştur." diyerek başladı.

Erdoğan, 2011'de de YDSK'yi kurarak ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirterek "Buna rağmen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hiç arzu etmediğimiz halde iş birliğimizde kısmi bir duraklama yaşandı. Biz ilişkilerimizin tekrar olması gereken düzeye çıkartılması için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, özellikle stratejik, askeri, siyasi, ekonomik bütün bu alanlarda atılması gereken çok önemli adımların bulunduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelik seçimlerinde Kırgızistan'ı destekleyeceklerini açıklamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, Kırgız parlamentosunda bir Kırgız-Türk Dostluk Grubu'nun oluşturulmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Erdoğan, yeni dönemde Kırgız Dostluk Grubu'nu en kısa sürede oluşturacaklarını ifade ederek başta Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov olmak üzere Kırgız parlamenterlerin, Türk milletvekilleriyle sık aralıklarla bir araya gelmelerini desteklediklerini belirtti.

"1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMA HEDEFİNE BAĞLIYIZ"

İki ülkenin ticaret hacminin potansiyelin gerisinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yıllık ticaret hacmimizi en kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine bizler bağlıyız. Sizden ricam iş adamlarımızın Kırgızistan'a yatırım yapmaları konusunda gerekli desteğin verilmesi, teşviklerin sağlanması ve onların korunması olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, yarın mevkidaşı Ceenbekov ile iştirak edecekleri iş forumunda bu hususlarda güçlü mesajlar vereceğini bildirdi.

Ayrıca havayolu şirketlerinin frekanslarının artırılması talepleri konusunda da destek beklediklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Havayolu ile ilgili olarak ayrıca değerli kardeşimle de konuştuk. Burayla ilgili olarak Türkiye'de havaalanlarının ve havalimanlarının yapımında bizler özellikle BOT ya da 'yap-işlet' sistemiyle çok ciddi kazanım elde ettik. Bu konuyla ilgili de inşallah Kırgızistan'a her türlü desteği vermeye bizler hazırız. Gerek altyapı yatırımı gerekse işletme anlayışı noktasında, 'yap-işlet-devret'te yarın burada olacak iş adamlarından belki rol almak isteyenler olabilecektir. Kırgız milli bütçesine yük olmadan böyle bir çözüm inanıyorum ki sizleri ciddi manada rahatlatacaktır."

Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirdi

"TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ ÇALIŞMALAR DA HIZ KAZANACAKTIR"

Erdoğan, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Bişkek'te en kısa sürede açılabilmesi için ilgili bakanlıkların süratle çalıştıklarını söyledi. Ceenbekov'un, yer tahsisi noktasında çalışmaların olduğunu kendisine ifade ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim arkadaşlarımızın da bu belirlenen yerde gerek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin inşası gerek TİKA ile ilgili yapılacak yer konusu, bunları orada inşa etmek suretiyle gerçekten Türk mimarisiyle orada bu adımın atılması, büyükelçilik noktasında da bizleri rahatlatacaktır. Bu kapsamda Bişkek'te tarafımıza tahsis edilen bu arazilerin durumlarının da büyükelçiliğimiz tarafından süratle takibi için herhangi bir engel söz konusu değil. Hemen adımları atmamız lazım. Bu konudaki başvurumuza süratle cevabın verilmiş olması, Maarif Vakfının aynı şekilde bu arsa içerisinde yapılacak olması da işimizi ciddi manada kolaylaştıracak. Böylece Türkiye-Kırgızistan arasındaki çalışmalar da hız kazanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ile ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal tüm alanlarda derinleştirmek arzusunda bulunduklarını belirterek "Bu çerçevede gerek ekonomik yatırımlarımıza ağırlık vermeyi gerek kalkınma yardımlarımızın coğrafi dağılımını tüm ülkeye yaymayı öngörüyoruz." dedi.

Sağlıkla ilgili konuda ise en ufak bir sıkıntının söz konusu olmadığını aktaran Erdoğan, Kırgızların Türkiye'deki tedavilerine desteği sürdüreceklerini anlattı.

Erdoğan, 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın ve 6. Türk Konseyi Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

"FETÖ'NÜN, KIRGIZİSTAN'DA HALA MEVCUDİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR OLMASI..."

Özellikle FETÖ konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin geldiği noktayı mevkidaşı Ceenbekov ile samimi bir şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Kırgızistan'da hala mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabii ki gelecekle ilgili bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kırgızistan'a ekonomi, eğitim, kültür ve kalkınma yardımları gibi konularda her türlü desteğimizi inşallah sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hep birlikte daha çok çalışmamızın gereğine inanıyorum."

Toplantının basına kapalı bölümünde iki ülkenin bakanları söz aldı.