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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı , çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak "TUR" ile saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a gitti
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