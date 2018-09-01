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Emniyeti’nde atama rüzgarı

Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Yeni Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 23:04
İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il içi atamaları gerçekleştirdi. de atamaları onayladı.

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39 ilçe emniyet müdür ve 54 şube müdürlüklerine atama yapıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları'nın görev dağılımı da belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı. Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürü oldu. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

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İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı
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