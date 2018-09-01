İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il içi atamaları gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de atamaları onayladı.

ATAMALARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE İSTANBUL EMNİYETİ’NDE YENİ ATAMALAR

39 ilçe emniyet müdür ve 54 şube müdürlüklerine atama yapıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları'nın görev dağılımı da belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım oldu. İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube Müdürleri görevlerinde kaldı.

Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı. Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürü oldu. Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.