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Küresel adaletsizliğe karşı el ele vereceğiz Erdoğan: Türk dünyasının potansiyelinin, gücünün ve bağlarının hakkını veren bir ekonomik performans sergilemesi gerekiyor. Uluslararası ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz

Giriş Tarihi: 1.9.2018