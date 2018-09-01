ERDOĞAN KIRGIZ GAZETESI IÇIN MAKALE YAZDI:
Küresel adaletsizliğe karşı el ele vereceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bugün gerçekleştireceği Kırgızistan
ziyareti öncesinde, ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair, "Ata Yurdu Kırgızistan'la Çok Yönlü Bağlarımızı Güçlendiriyoruz" başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı. FETÖ tehdidi karşısında halkın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, "Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız dönemde etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye
gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üretecek" dedi. Gazetenin hem manşetinde hem de iç sayfasında geniş şekilde yer alan makalesinde Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini nisan ayında Türkiye'ye yaptığını hatırlattı. DOLAR BASKISI
Türk dünyasının potansiyelinin, gücünün ve bağlarının hakkını veren bir ekonomik performans sergilemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Uluslararası ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız şu dönemde, etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz. Bazı ülkelerle halihazırda uygulamaya koyduğumuz uluslararası ticareti, yerli para birimleriyle yapma hususunun Kırgızistan ve Türkiye açısından da verimli sonuçlar doğuracağına eminim" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, tarihi bağlara dayanan iki ülke ilişkilerinin sadece siyasi ve ekonomik kazanımlar üzerine tesis edilmediğinin altını çizerek, Türkiye'nin ata yurduna verdiği değeri, çok yönlü ve her biri ayrı önemli alanda kurdukları ortaklıklarda görmenin mümkün olduğunu belirtti. KÜRESEL TERÖR
Erdoğan, makalesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün sadece Türkiye değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı. FETÖ'nün, DEAŞ ya da PKK/YPG gibi küresel bir tehdit olduğunu belirten Erdoğan, "Küresel terör tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA