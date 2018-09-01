Yerel seçimler beka meselesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, FETÖ ve PKK
tehdidine dikkat çekerek, yerel seçim
lerde bu yapıya karşı uyarılarda bulundu. Etimesgut Belediyesi'nce düzenlenen programda konuşan Bahçeli, net mesajlar verdi:
(31 Mart 2019) Mahalli idareler seçimlerinden alınacak sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin doğasına, iradi yapısına uygun olmalı, genelde sağlanan başarı yerel yönetimler eliyle sekteye uğratılmamalıdır.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKKPYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerinin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir.
Kayyumla yönetilen belediyelerin, yeni sistemin yapısına uygun şekilde tezahürü sağlanmalıdır. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHPHDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. MHP üzerine düşeni yapmaya hazırdır.