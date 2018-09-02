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Büyükelçiliği’ne saldıranlar tutuklandı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
ABD Büyükelçiliği’ne saldıranlar tutuklandı
'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı 'a ifade verdi. Savcı Özcan, elçilik binasına silahla ateş eden Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Ersin Bayram'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık, 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Nöbetçi mahkeme, Çelikten, Gündaş ve Bayram'ın tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheliler, 'ne götürüldü.
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ABD Büyükelçiliği’ne saldıranlar tutuklandı
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