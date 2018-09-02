Başkan Erdoğan: Pazartesi önemli kararlar alacağız

Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'darbe' yedik aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz" dedi.



Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte, 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki ülke arasında 11 adet işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imza töreninin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte basının karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Değerli mevkidaşım Ceenbekov ile daha sonra da heyetler arası görüşmelerimizi gerçekten farklı bir olgunluk içerisinde ve geleceğe yönelik ne gibi adımlar atabiliriz bunları siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda değerlendirme fırsatını bulduk" dedi.

Programı kapsamında, 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede Tükiye-Kırgızistan ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşması için önümüzdeki dönemde her alanda yoğun çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.







"TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN'IN EKONOMİK OLARAK DA POTANSİYELLERİNİ HAYAT GEÇİRMELERİ ŞARTTIR"



Yapılan görüşmelerde ekonomi, kültür, ticaret ve eğitim dahil olmak üzere pek çok konuda değerlendirme yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Çolpanata'da yapılacak 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak olmaktan da ayrıca bahtiyarlık duyuyorum. Ortak kültürel ve tarihi değerlerimizin yaşatılmasına büyük katkı sağlayan bu oyunların 4'üncüsüne 2020 yılında ev sahipliği yapmayı planladığımızı ve bugün de bunu teyit ettiğimizi sayın başkan ile beraber burada ifade etmek istedim. İnşallah ev sahibi biz olacağız" şeklinde konuştu.





Kırgızistan ile olan ilişkilerde büyük öneme sahip olan Türk Konseyi'ne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Çolpanata'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi'ne diğer üye ülke devlet başkanları ile birlikte katılarak önemli kararlar alacağız. Bunun yanında gerek Kırgızistan ile gerek Konsey'e üye diğer ülkeler ile ticaretimizi geliştirmenin yollarını arayacağız. Türkiye ve Kırgızistan'ın ekonomik olarak da potansiyellerini hayat geçirmeleri şarttır. Zira ekonomik ilişkiler ile desteklenmeyen her işbirliği bir süre sonra zayıflamaya mahkumdur" dedi.









"BİZ 'DARBE' YEDİK AYNI DARBEYİ KIRGIZİSTAN YESİN İSTEMEYİZ"



Yapılan görüşmelerde FETÖ'nün Kırgızistan yapılanması hakkında konuştuklarını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz üzere 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ülkemiz son dönemde attığı kararlı adımlar ile bu terör örgütünün belini kırmayı başarmıştır. Demokrasimize kasteden, meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı külliyemizi bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de bir tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız" şeklinde konuştu.



Gerçekleşen görüşmelerde FETÖ ile mücadele meselesini de ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Zira biz kardeşsek, biz, çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz 'darbe' yedik aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. Bunlar askeriyeye sızarlar bunlar polis teşkilatına sızarlar, bunlar devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Jeenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"BİZ DENEYİMLERİMİZ İLE KIRGIZİSTAN'IN VE TÜM KIRGIZ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"



FETÖ ile mücadelede iki tarafın da etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki tarafın da bu terör örgütü ile mücadele bağlamında atılacak adımlarla FETÖ meselesini gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmak konusunda ben inanıyorum ki Kırgızistan'ın kazanımları da artacaktır ve biz deneyimlerimiz ile Kırgızistan'ın ve tüm Kırgız kardeşlerimizin yanında olacağız ve bu bakımdan da Maarif Vakfı'nı çok önemsiyoruz" dedi.