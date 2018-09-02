Son Dakika: Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 450 bine yaklaştı

İlk celp döneminde birliklere sevk işlemi 15 Eylül'de, ikinci sevk işlemi 6 Ekim'de, üçüncü sevk işlemi de 27 Ekim'de yapılacak - İlk celp dönemine ilişkin sevk bilgilerinin duyurulduğu uygulamada ikinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler de 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.



Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 450 bine yakın başvuru yapıldı.



BAŞVURU ŞARTLARI



Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek. Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.



İLK BİRLİKLER BELLİ OLDU



Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci de işliyor.

Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanmıştı.



Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenirken bilgiler, ayrıca yükümlülerin adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak da gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin de 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.



İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler de 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.



Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.