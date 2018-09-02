Emine Erdoğan, Cengiz Aytmatov Salonu'nun açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Milli Kütüphanesi bünyesinde kurulan Türkiye - Kırgızistan Kültür Merkezi Cengiz Aytmatov Salonu'nun açılışını yaptı. TİKA tarafından 2006 yılında "Türkçe Eserler Kitaplığı" ile nüvesi oluşturulan merkez daha geniş bir alanda güçlendirilerek bir kültür merkezi haline geldi.

Kırgız Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Tokoeva'nın da katıldığı açılışta Kırgız First Lady'sinin yanısıra Emine Erdoğan da bir konuşma yaptı. Merkezin Türkiye-Kırgızistan dostluğunu güçlendireceğine inandığını söyledi. Açılış törenine ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kız kardeşi ve oğlu da katıldı. Kütüphane yetkilileri, Emine Erdoğan'a Cengiz Aytmatov Ansiklopesi hediye etti. Emine Erdoğan'a ziyareti sırasında bakan eşleri eşlik etti.