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Evlattan babaya son görev

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Evlattan babaya son görev
Hakkarı'nın ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Dökmeci (39), son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP lideri , CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan ise şehidin ailesine gönderdiği başsağlığı telgrafı ile taziyelerini iletti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin 8 yaşındaki oğlu Aytuğ Enes'in babasının tabutuna bakışı yürekleri dağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın önünde duran küçük çocuk babası için dua okudu. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Ayfer Dökmeci ise 'Oğlumun kanı yerde kalmasın" dedi. Şehit Dökmeci törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. ANKARA
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Evlattan babaya son görev
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