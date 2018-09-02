Evlattan babaya son görev

Hakkarı'nın Yüksekova
ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Dökmeci (39), son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ise şehidin ailesine gönderdiği başsağlığı telgrafı ile taziyelerini iletti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin 8 yaşındaki oğlu Aytuğ Enes'in babasının tabutuna bakışı yürekleri dağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın önünde duran küçük çocuk babası için dua okudu. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Ayfer Dökmeci ise 'Oğlumun kanı yerde kalmasın" dedi. Şehit Dökmeci törenin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. ANKARA