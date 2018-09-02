SABAH yazdı çifte gazi işine kavuştu

SABAH'ın üç ay önce 'çifte gaziye emeklilik şoku' başlığıyla duyurduğu ses getiren haberinin ardından yargı gaziyi haklı buldu. Haberimizle mağduriyetinin giderilmesi için destek verdiğimiz terör ve 15 Temmuz gazisi Halil İbrahim Yılmaz (50), emeklilik kararına itiraz mücadelesini kazandı. Emniyet Müdürlüğü'nün 'evrak hatasından kaynaklı' olarak ifade ettiği ve ilişiği kesilmeden emekli ettiği gazi için Ankara 13. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gazi ile ailesi tarafından büyük bir sevinçle karşılanan karara göre; Yılmaz, eylülün ilk haftası yeniden göreve başlayacak.

TÜRK ADALETİ MAĞDUR ETMEZ

Yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlatan gazi Yılmaz, "Türkiye'de adalet, hukuk var kardeşim işte ispatı. Devlet, yargı haklının her zaman yanında. Uğradığı haksızlığa bu devletin mahkemesi 'dur' dedi ve isteğimi haklı buldu. Türk adaleti mağdur etmiyor, bunun en yakın örneğiyim" dedi. Yılmaz, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü katillerin kurşunları ile ağır yaralar almış, iyileşip görevimin başına dönmeyi beklerken evime gelen telgrafla emekli olduğumu öğrenmiştim. Çok sevdiğim işimden emekli edildim. Elime, emeklilik kartımla birlikte faiziyle birlikte emniyete ödemem gereken 235 bin 590 TL'lik borç tutarını verdiler" dedi.

ŞEHİT OLMAK İÇİN GÖREV BAŞINA

Göreve iadesinin emniyette alkışlarla duyurulduğunu belirten gazi Yılmaz, "Güneydoğu'da ağır yaralandım, 5 yıl felçli kaldım. Yüzde 70 engelimle FETÖ'nün ihanet gecesinde vatan savunması için sokağa çıktım. Emniyette çatıştım, ikinci kez gazi oldum. Vatanım için gözümü kırpmadan canımdan geçtim. Yazılarım, polis kartım hazırlanıyor. Eski görev yerim asayiş şubede iş başı yapacağım. Bu kez şehit olmaya gidiyorum. Devletim için, bu aziz vatan için görev başı yapacağım ve canımla görevimi yerine getireceğim" diye konuştu.

SABAH SESİM OLDU

Göreve dönmeyi en çok da FETÖ gibi vatan düşmanlarına karşı mücadele etmek için istediğini belirten İbrahim Yılmaz şunları kaydetti: "'Mahkeme emniyetteki idari hatanın düzeltilmesi ve memurun göreve iadesi' kararı ile bir anda dünyam değişti. Kararda en büyük katkılardan birini de sesim olan, mücadeleme güç katan SABAH gazetesi verdi. Hakkımı ararken sayfalarından sesimi duyuran gazeteye ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. SABAH yazdı, işime kavuştum, yıkılan dünyam yeniden onarıldı....

BAŞKAN ERDOĞAN'A DUYGULANDIRAN MEKTUP

Gazi Yılmaz yaşadığı sağlık ve emeklilik problemlerinin arasında Türkiye'ye yapılan ekonomik savaşa da kayıtsız kalmadı. Başkan Erdoğan'a bir mektup yazan gazi hem göreve iade edilmesi nedeniyle teşekkürlerini sunarken hem de 6 adet ruhsatlı silahı, bir villa arazisi, aracı ve bir miktar parasını devletine vermek istediğini söyledi.

EMNİYET SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

ÖTE yandan söz konusu olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi. 2013'te gazi Yılmaz'ın dosyası ile ilgilenen ve emniyetin de ifade ettiği evrak hatasını yapan memur ve sorumlularla ilgili incelemeler devam ediyor. Emniyet müdürlüğü şu ana kadar 30 polis memuruna soruşturma açtı.