Son dakika: Adana'da aranan terör hükümlüsü yakalandı

Merkez Seyhan ilçesindeki bazı mahallelerde 20 Mart 2016'da düzenlenen korsan gösteriye katılarak polise saldıran ve duvarlara propaganda içerikli yazı yazanlara yönelik Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.
Terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda yakalanan ve sonrasında açılan davada tutuksuz yargılanan Hüseyin K, geçen yıl ekim ayında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Kararın ardından teslim olmayan Hüseyin K'nin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlenen Hüseyin K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen hükümlü, cezaevine gönderildi.