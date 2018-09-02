Son dakika haber: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, konuşmasına, "ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin alınan mesafeye rağmen hala arzu ettiğimizi seviyelerin çok çok gerisinde olduğunu da ifade etmek isterim." diyerek başladı.

Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 300 civarında Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, bu firmaların 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam sağladığını söyledi.

Erdoğan, Türk müteahhitlerin Kırgızistan'da bugüne kadar yatırım bedeli 700 milyon dolara yakın 67 projeyi üstlendiklerini vurgulayarak, "Bu projelerle firmalarımız, Kırgızistan'ın bağımsızlığından itibaren hayata geçirdiği kalkınma hamlesine destek verdi. Türkiye olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz ki daima gurur duyuyoruz." diye konuştu. Gelecekte çok daha başarılı projelere imza atacaklarına inandıklarına işaret eden Erdoğan, 2013'te Kırgızistan'a yaptığı ziyaretin belirledikleri hedefin 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğunu anımsattı.

Erdoğan, bu rakamın halen çok uzağında olunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla 500 milyon doları dahi bulmayan ticaret hacmimiz bize yakışmıyor. Yaklaşık 6 milyon civarında nüfusa sahip Kırgızistan, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye toplamda 87 milyon yapar. 87 milyonluk bu iki kardeş ülkenin insan potansiyeli olarak bu ticaret hacmi yeterli değil. İnanıyorum ki biz bunu artıracağız ve belirlediğimiz hedef 1 milyar dolara da ulaşacağız.

"TÜRK İŞ ADAMLARINA SESLENİYORUM"

Türk iş adamlarının, Kırgız muhataplarıyla potansiyel iş birliği imkanlarını ele almak üzere bu salonda bulunduklarını belirten Erdoğan, bugün sektörel anlamda iş adamlarının birbirleriyle toplantılar yapacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, yapılacak bu toplantılarla bundan sonra neler yapılabileceğinin belirlenmesinde faydalar bulunduğunu vurguladı.

Burada tekstilden tarıma, müteahhitlikten enerji ve madenciliğe, sağlıktan turizme kadar geniş bir alanı temsil eden iş adamlarının olduğuna değinen Erdoğan, "Her iki ülke iş adamlarının bu toplantı vesilesiyle yeni ortaklıkların kapılarını aralamalarını özellikle temenni ediyorum. Buradan öncelikle Türk iş adamlarına sesleniyorum, Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye öncelik verin. Kırgızistan'a yapacağınız yatırımlarda sadece Kırgızistan pazarını göz önünde bulundurmayın. Buraya yapılan yatırımlar Avrasya Gümrük Birliği sebebiyle Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya pazarlarına da hitap edecektir. Hatta Çin pazarı da göz ardı edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bu süreçte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un firmalarına gereken her türlü desteği vereceğine inandığını vurguladı.

"EKONOMİMİZ ÜZERİNDE ŞÜPHE BULUTLARI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

"DOLARIN EGEMENLİĞİNE SON VERİLMELİ"

"Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor."

"SAKIN CAMBAZLARA İNANMAYIN"

Erdoğan, "Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir. Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın." şeklinde konuştu.

"BİRİLERİNDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ"

Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığı tam anlamıyla tesis etmekte kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz." diye konuştu.

"FETÖ TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Erdoğan, "(Kırgızistan ile) İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemediklerini, adalet istediklerini vurguladı.

CEENBEKOV'DAN İŞADAMLARINA ÇAĞRI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türk yatırımcısını Kırgızistan'a davet etti. Başkan Erdoğan'a ziyareti için teşekkür eden Ceenbekov, "Sizin ziyaretiniz Türk yatırımcısını umutlandırdı. Bu foruma, gerçek emekleriyle kazanarak ülkelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayanlar katılıyor." dedi.

Kırgızistan Türkiye İş Forumu'nun iki ülke ekonomisinin kalkınmasına vesile olacağına inandığını söyleyen Ceenbekov, "Kırgızistan ve Türkiye arasında güven ortamı mevcut. İkili ilişkilerimiz çok güzel gelişiyor" diye konuştu. Ceenbekov, Kırgızistan'da yüzlerce projeye imza atan Türk iş adamlarının, 1995 yılından bu yana ülkesinde 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını vurguladı.

Kırgızistan'ın Türkiye'ye ihracatını artırmak istediğine işaret eden Ceenbekov, "Türkiye'ye ekolojik tarım ürünleri ihraç etme arzusundayız" ifadesini kullandı. Türk yatırımcısını Kırgızistan'da hafif sanayi ve turizm sektörüne davet eden Ceenbekov, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 356 milyon dolara yaklaştı. Ticaret hacmimiz son 25 yılda yüzde 18 arttı. Potansiyelimizin tamamını kullanmıyoruz. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz." dedi.

Ceenbekov, Kırgızistan'da çok güzel yatırım ortamı sağladıklarını belirterek "İş kurmak üç gün alıyor. Vergilendirme komşu ülkelerimize göre hayli düşük seviyede. Gelir vergisi yüzde 10. KDV yüzde 12. Kar vergisi yüzde 10." diye konuştu.