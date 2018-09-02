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Son dakika: ’da durdurulan TIR’dan 140 kilo eroin çıktı

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan da toplamda 140 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Opesyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 14:15
Son dakika: Van’da durdurulan TIR’dan 140 kilo eroin çıktı

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik düzenlendi.

140 KİLO UYUŞTURUCU

Gevaş ilçesi'den durdurulan bir TIR'da narkotik dedektif köpeği Şila ile yapılan aramada, TIR'ın depo kısmına zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü B.T. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYA DARBEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken Van Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edileceği öğrenildi.

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Son dakika: Van’da durdurulan TIR’dan 140 kilo eroin çıktı
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