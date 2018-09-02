Son dakika: Van’da durdurulan TIR’dan 140 kilo eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

140 KİLO UYUŞTURUCU

Gevaş ilçesi'den durdurulan bir TIR'da narkotik dedektif köpeği Şila ile yapılan aramada, TIR'ın depo kısmına zulalanmış 269 paket halinde 140 kilo 315 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü B.T. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYA DARBEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken Van Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edileceği öğrenildi.

