Türkiye’de yetişen Kırgız teğmenlere uçak jesti

CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende, diploma alan iki Kırgız teğmeni Kırgızistan
ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ve Akshol Nursulanbekoğlu, Erdoğan ile ülkelerine döndü. Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. 30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum" dedi. Tank Teğmen Marasulov "Davetten gururlandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok şükranlarımızı iletiyorum." diye konuştu. Erdoğan, Bişkek'teki törende uçağından indikten sonra iki Kırgız askeri de yanına alarak, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov'a takdim etti. İki teğmen de Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nı selamladı. KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, TİKA koordinasyonu ile inşa edilen Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, hastanenin donanımı hakkında yetkililerden bilgi aldı, ileri teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanedeki çeşitli üniteleri gezdi. Hastane yetkilileriyle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, iki ülke dostluğuna katkı sağlayacak hastanede tedavi görecek hastalara şifa diledi. Emine Erdoğan'a Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov da eşlik etti. Erdoğan'ın 2013'te, Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında yapılması kararlaştırılan hastane, yakın zamanda hizmete sunulacak. 'MAARİF VAKFI İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'
KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili sözleri üzerine şunları kaydetti: "Bu konuda çok iş gerçekleştirdik. Sebat'ı, Sapat olarak değiştirdik. Bu okullar tamamen devletin denetimindedir. Eğitim Bakanlığımız, Sapat Eğitim Kurumları'nın yönetimine girdi. Eğitim ve öğretim programları devletin kontrolünde. Ben de şunu söylemek istiyorum; biz kardeş ülkeleriz. Bizim vatandaşlarımız, Türkiye'ye karşı ihanet etmez. Eğer Kırgız-Türk dostluğuna ihanette bulunan olursa, kanun nezdinde cezasını çekecektir. Ben, cumhurbaşkanı olarak bunu kontrol edeceğim. Kırgızistan'da çalışan tüm vatandaşlar ulusal yasalara göre çalışmaktadır. Bunun böyle kalmasını da sonuna kadar sağlayacağız." Ceenbekov, 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında da "Maarif Vakfı ile işbirliğine hazırız" ifadesini kullandı.