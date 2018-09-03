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Antalya'da Cumhurbaşkanına e 4 gözaltı

Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 17:18
Antalya'da Cumhurbaşkanına hakarete 4 gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği tespit edilen 4 şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan M.Ç. isimli zanlı, 'Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk milletini, Türk Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden H.Y., A.G ve B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Antalya'da Cumhurbaşkanına hakarete 4 gözaltı
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