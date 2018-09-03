Antalya'da Cumhurbaşkanına hakarete 4 gözaltı

Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
ettiği tespit edilen 4 şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan M.Ç. isimli zanlı, 'Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk milletini, Türk Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından adliyeye sevk edilen
diğer şüphelilerden H.Y., A.G ve B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.