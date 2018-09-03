Belediye otobüsünde yaşlı adama dayak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde önceki gün Timurtaşpaşa otobüs durağında otobüse binen N.B., iddiaya göre, ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu. N.B., ilk seferde okunmayan kartı tekrar gösterdi ancak cihaz yine tanımadı. Bu sırada şoför R.A. (55), N.B.'den otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine şoför ile N.B. arasında tartışma çıkarken, ismi öğrenilemeyen yolcu da tartışmaya dâhil oldu. İddiaya göre şoför ile otobüsteki yolcu, N.B.'yi döverek, otobüsten zorla indirdi. Yere düşen N.B., başından ve kolundan yaralandı. Olay sırasında durakta bulunanlar ise şoföre ve yolcuya tepki gösterdi. Duraktakilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı N.B.'yi ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güven timlerinin gözaltına aldığı belediye otobüsünün şoförü R.A.'nın ifadesinde, "Ücretsiz seyahat kartını cihaz okumadı. İkinci defa denedi yine cihaz kartı tanımadı. Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, inmeyince tartışmaya başladık. Onu otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan başka bir yolcu itti" dediği öğrenildi.

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