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Bir milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bir milyon TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "Yeşil Kategoride" yer alan PKK'nın sözde Sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.9.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 12:25

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesinde Diyarbakır İl J.K.lığınca bugün gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

HAKİ HAKKI KOD ADLI DENİZ YÜKSEL

Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde /Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde Yeşil kategoride yer alan, Haki Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin; terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe Mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

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Bir milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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