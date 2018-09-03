CHP'de yerel seçimler öncesi büyük panik

Kurultay tartışmalarını şimdilik rafa kaldıran CHP, yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. ODTÜ'lü akademisyenlerin yaptığı çalışmada CHP'nin en çok oya sahip olduğu büyükşehirlerde kaybettiği tespit edildi. Parti yönetimi bu tespitler doğrultusunda riskli iller için özel bir çalışma yapma kararı aldı.

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ



Büyükşehirler ve önemli ilçelerdeki oy kaybı CHP'yi paniğe sevk ederken, verdiği sözleri ve projeleri gerçekleştirmeyen belediye başkanlarının ipinin çekileceği öğrenildi. Bu arada partide milletvekillerinin aday yapılmayacağı ve bunun da partiyi bir kez daha karıştırdığı iddia edildi.