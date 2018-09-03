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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı , Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile saat 18.20'de Ankara'ya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
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