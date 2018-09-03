Hollanda kasası itiraf etti

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan Bülent Şengün'ün emniyet, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadesinde çarpıcı ayrıntılar yer altı. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün Hollanda'daki bölge kasası olduğu belirtilen Bülent Şengün, savunmasında suçlamaları inkar ederken FETÖ'nün militan yetiştirmek için Hollanda'da kurduğu "Altın Nesil" olarak adlandırılan eğitim merkezinde çalıştığını kabul etti. Söz konusu kurumda FETÖ'cü yöneticilerin gizli toplantılar yaptığını itiraf etti.

GİZLİ TOPLANTI

Şüpheli Şengün, Hollanda'nın Deventer şehrinde kurulu bulunan "Gouden Generatie De İjsesel" adlı eğitim merkezinde çalıştığını söyledi. Örgüte eleman kazandırmak için kurulan eğitim merkezinin "Altın Nesil" diye adlandırıldığını belirten Şengün, "Burası etüt merkezi olarak faaliyet yürütürdü. Ayrıca sohbet toplantılarının, kermes ve diğer etkinliklerin yapıldığı yerdir. Bu merkezi çok sayıda politikacı, sanatçı ziyaret ediyordu. Hem halka açık toplantılar hem de sadece yöneticilerin katıldığı gizli toplantılar yapılırdı" dedi. FETÖ'nün bölgedeki para kasası olduğu suçlamasını kabul etmeyen Şengün, kendisinin sadece temizlik işlerinden sorumlu olduğunu ve çaycı olduğunu iddia etti.

FETÖ ELEBAŞININ MOLLASI

Şüpheli savunmasında yurtdışında bulunan bazı firari örgüt elemanlarıyla ilgili bilgiler de verdi. Örgüt yöneticilerinden Bahattin Karataş'ın FETÖ elebaşının talebesi olduğu için "molla" diye tanımlandığını belirten Şengün, "Hollanda'da ikamet ederdi. Bu şahıs ilimize geleceği zamanlar Eğitim Merkezi'nde olanlar ayrı bir telaş ve saygı içerisinde olurlardı ve hepimizi ona karşı uyarırlardı" diye konuştu. Şüpheli Şengün, yine firari olan FETÖ'nün Avrupa imamı ve örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan "Kimse Yok Mu?" derneğinin eski başkanı İsmail Cingöz'ün de bulundukları şehre geldiğini söyledi.