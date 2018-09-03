İhaneti baskında deşifre oldu

İZMIR'de FETÖ'ye yönelik mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet Ayhan Turan'ın el konulan cep telefonunda ilginç verilere ulaşıldı. Telefonda bulunan bir videoda hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şarkıcı Gökmen Ürü'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüntülü telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Savcılık kayıtlarına da geçen görüntülerde, 15 Temmuz öncesi yapıldığı tahmin edilen görüşmede firari zanlı Gökmen Ürü, elebaşı Gülen'e bağlılık ifade eden sözler sarf ediyor ve örgüte yönelik operasyonları eleştiriyor. Ardından da elebaşına bestelediği türküyü okuyor. Gökmen Ürü hakkında 1 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmış, Ürü'nün darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçtığı da öne sürülmüştü.

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