Riskli iller CHP’yi korkuttu!

Kurultay
tartışmalarının yaşandığı CHP
'de yerel yönetimlerin Mart 2019'da yapılacak seçim
lere ilişkin yaptığı çalışmaları anlatan raporu, partide şimdiden 'riskli iller' konusunda endişeye neden oldu. Türkiye
'deki tüm belediyelerin seçim analizinin yapıldığı çalışmada, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin seçim çevrelerinde CHP'nin ilk sırada çıktığı yerler tespit edilerek, ikinci parti ile arasındaki farklar hesaplandı. Çıkan sonuçlar ise risk derecesine göre yüzdelik olarak gruplandı. Bu çalışmanın sonucunda riskli görünen yerlerle ilgili özel çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yerel seçimlerde mevcut belediyeleri koruma ve 6 büyükşehirde daha seçimi kazanma hedefi koyan CHP yönetimi, belediye başkanlarını da mercek altına aldı.Belediye başkan adaylığı yarışının şimdiden başladığı CHP'de, adaylık hesabı yapan çok sayıda milletvekili bulunurken Kılıçdaroğlu
ve parti yönetimi vekillerin adaylığına soğuk bakıyor. CHP yönetiminin bu konudaki iradesini de Eylül ayı sonlarında yapılacak olan milletvekili kampında ortaya koyacak.