Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Van Gürpınar kırsalında 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edildi. Teröristlerden Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı binası ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi. Nuhari Yacan adlı kadın teröristin ise 10 yıldır örgüt üyeliği suçundan arandığı bildirildi. İki teröristin, 24 Mayıs 2016'da Çaldıran-Doğubayazıt karayolununun kesilerek 10 TIR'ın yakılması üzerine olay yerine hareket eden zırhlı aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1'i binbaşı 6 askerin şehit olduğu saldırıda da yer aldığı ortaya çıktı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen hava destekli operasyonlarda da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU