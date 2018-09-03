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Son dakika: davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

Son dakika haberi! 'da /'ye ilişkin davada yargılanan eski vergi müfettişine, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 15:00
Son dakika: FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski vergi müfettişi Kaan Ersoylu ile avukatı katıldı. Savunmasında 'yle ilişkisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ersoylu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u sıklıkla kullandığı tespitinin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ davası sanığı eski müfettişe hapis cezası
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