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Son dakika: Terör örgütünden kaçarak teslim oldu

Son dakika haberi! terör örgütü mensubu eski üniversite öğrencisi kadın, 'de yaşayan ailesinin devreye girmesi ve jandarma ekiplerinin girişimiyle pişmanlık duyarak 'ta askeri birliğe teslim oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 16:33

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da üniversite eğitimi görürken 'nın dağ kadrosuna katıldığı ileri sürülen B.O'nun teslim olması için Kırşehir'de yaşayan ailesiyle irtibata geçti.

Aileden B.O'nun irtibat bilgilerini alan ekipler, yapılan görüşmeler sonunda örgüt mensubunu teslim olmaya ikna etti. PKK'nın 'taki dağ kadrosundan kaçan B.O, 'ta askeri birliğe gelerek teslim oldu.

B.O'nun Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimi görürken örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle 2011 yılında eğitimini yarıda bırakarak, PKK'nın dağ kadrosuna katılmak için Kuzey Irak'a gittiği belirtildi.

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Son dakika: Terör örgütünden kaçarak teslim oldu
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