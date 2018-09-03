Tarafsız yargı için kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bir dönem yargıyı ele geçiren FETÖ
'nün ülkeyi felaketin eşiğine getirdiğini belirterek "Bizler, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama ve yürütme ile birlikte yargının da gelişmesine, güçlenmesine, bağımsızlığına ve tarafsızlığına katkı sağlayacaktır" dedi. 3 Eylül Adli Yıl
Açılışı münasebetiyle mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ADALETİ GÖZETMEYEN ZİLLET ÇUKURUNA GÖMÜLÜR:
Milletimiz, tarih boyunca, adaletiyle ünlü nice güçlü devletler inşa etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de, adaleti tüm vatandaşlarımızın ve her insanın en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla, yasama, yürütme ve yargı erkleri üzerine bina edilmiştir. Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi bırakanların, er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkûm olduklarını gösteriyor. FELAKETİN EŞİĞİNE GETİRDİ:
Yakın tarihimizde, devletin ve milletin diğer kurumlarıyla birlikte adaleti de kendi karanlık emellerinin aracı haline dönüştüren bir terör örgütünün, ülkemizi felaketin eşiğine getirebildiğine hep birlikte tanık olduk. Milletimizin istiklal ve istikbaline saldırı anlamı taşıyan bu süreç, ülkenin meşru yönetimini hedef alan emniyet-yargı darbe girişimi olarak tarif ettiğimiz 17-25 Aralık hadisesinden 15 Temmuz ihanetine kadar uzanmıştır. Büyük bir cesaretle canları pahasına hainlerin karşısına dikilerek darbe girişimini bertaraf eden aziz milletimiz, istiklal ve istikbalinin yanı sıra adalet hakkına da sahip çıkmıştır. KARARLIYIZ:
Bizler, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, "cihana adalet armağan etmek için" yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima "hukukun üstünlüğünden" yana seçmek zorundadır. Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Mehmet Selim Kiraz
başta olmak üzere, kendilerini rahmetle yad ettiğimiz şehit yargı mensuplarımızın, hep bu anlayışla görev yaptıklarına inanıyoruz YENI ADLI YIL BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR
Yargıda
toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2018-2019 adli yılı bugün başlıyor. Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018-2019 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, ardından adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM
Havuzlu Bahçe'de kokteyl verecek.