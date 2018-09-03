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Kocias yarın 'ye geliyor

ve Dışişleri Bakanı , Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde bir araya gelecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 13:00
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor

ve Dışişleri Bakanı , Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının yarınki açılış töreninde bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere yarın kenti ziyaret edecek.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açılış törenine iştirak edeceği ve iki mevkidaşın bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında görüşme yapacağı belirtildi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias yarın Türkiye'ye geliyor
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