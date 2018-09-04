ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması

ABD Büyükelçiliği, Suriye
Özel Temsilcisi Büyükelçi James F. Jeffrey'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu işlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn'un yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK'nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
"Büyükelçi Jeffrey, ABD'nin, Suriye rejiminin İdlib
'e yönelik bir askeri saldırısının Suriye'deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriyeli sivillerin hayatlarını tehlikeye alacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yinelemiştir" denilen açıklamada, Jeffrey'nin Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk hükümeti ve halkına takdirlerini sunduğu dile getirildi.