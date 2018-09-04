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Erdoğan, Büyükelçisini kabul etti

, Büyükelçisi Brahima Sere'yi kabul etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçisi Brahima Sere, Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Sere'nin eşi Fanta Traore, çocukları Yasmine Aquela (11), Kenza Aliah (6), Bassari nadia (4), Ramzy S Nasser (2) ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Sere'nin yanında getirdiği çocuklarını sevdi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekimi sonrasında tören sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti
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