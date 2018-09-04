Diplomasi yerine şantaj yapıyorlar

Türk Konseyi
6. Devlet Başkanları Zirvesi, dün Kırgızistan
'ın Çolpon Ata şehrindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye
'nin üye olduğu zirvede, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise "gözlemci ülke" olarak yer aldı. Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. İşte Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasının satırbaşları:
Ortak vizyonumuzun ve elbette ortak hayallerimizin eseri olan Türk Konseyi, aynı zamanda müşterek bir idealin de sembolüdür.
Son dönemde uluslararası teamül, prensip ve kuralların hoyratça ihlal edildiği bir dönemden geçtiğimizi üzüntüyle belirtmek isterim. Bazı ülkeler uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine; tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ticaret kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptırımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların eseri olan anlaşmalar bir anda anlamsız hale gelebiliyor. Türkiye, uluslararası toplumla dayanışma içinde diyaloğu, diplomasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edecektir. Türk devletleri olarak kendi aramızda sergileyeceğimiz işbirliği ve dayanışma, uluslararası sistemin adaletli şekilde işletilmesine de katkıda bulunacaktır. Türk Dünyası
'nın jeo-ekonomik önemi artmıştır. Ancak, Türk Dünyası'nın, sahip olduğu coğrafi ve demografik ağırlıkla eşdeğer ekonomik performans sergileyemediğini görüyoruz.
Ticaret hacmimizi yükseltmek ve potansiyelimizi daha iyi değerlendirebilmek için yeni açılımlara ihtiyacımız var. Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. FETÖ'NÜN TASFİYESİNE VURGU
Türkiye olarak FETÖ
, DEAŞ ve PKK gibi farklı terör örgütleriyle yoğun mücadele içindeyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün tasfiyesine büyük önem veriyoruz. Son 5 yıldır yaşadıklarımız tüm dostlarımıza da, FETÖ ile mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde göstermiştir." MAARİF VAKFI'NA DESTEK VERİN
FETÖ'yle mücadelede Özbekistan'ın atmış olduğu adımları bizler de takdirle anıyoruz. FETÖ'yle mücadelede bize destek olan tüm Türk Konseyi üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Teröre bulaşmış bu yapının tasfiyesini talep ederken, eğitim alanında ortaya çıkan boşluğu da göz ardı etmiyoruz. Bu amaçla, FETÖ iltisaklı okulları devralmak, eğitim alanındaki ilişkilerimizi güçlendirmek, yurt dışında yeni okullar açmak amacıyla Türkiye Maarif Vakfı'nı kurduk. Vakfın, Türk Konseyi ülkelerinde faaliyet göstermesi için desteklerinizi bekliyoruz. KARABAĞ, KIBRIS VE FİLİSTİN VURGUSU
Türk Dünyası olarak barış ve istikrarı yakından ilgilendiren her meseleye ilgi göstermemiz gerekiyor. Bu çerçevede, Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözümü için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde, Kıbrıslı Türklerin Türk Dünyası ile ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, bu kardeşlerimizle destek ve dayanışma sergilenmesi gerekiyor. Tıpkı Balkanlar gibi, genel olarak Kuzey Afrika'yı, özellikle de Filistin'i, Türk Dünyasının dışında görmüyoruz.
Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmadıkça, yalnızca bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisi de mümkün olmayacaktır.
Filistin başta olmak üzere Suriye'den Irak'a, Yemen'den Afganistan'a kadar bölgemizde ve ötesinde barış, adalet ve istikrarın temini için mücadeleyi sürdüreceğiz. GÖÇEBE OYUNLARI 2020'DE TÜRKİYE'DE
KIRGIZISTAN Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov "Bu toplantıyla yeni bir sayfa açıldı. Aramızdaki ulaşım yollarını da artırmalıyız. Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü Türkiye'de yapılacak. Eminim ki büyük minnettarlık duyduğum Sayın Erdoğan oyunlara yepyeni bir boyut kazandıracaktır" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "İktisadi sınavlarda birbirimizin yanındayız" derken Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ekonomik işbirliği projelerine vurgu yaptı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Twitter hesabından Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. BAŞKAN'IN SİVAS KONGRESİ MESAJI
BAŞKAN Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Kahraman milletimizin, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, iradesine ve istikbaline sahip çıkması, ülkemize yönelik hain girişimlere karşı tüm gücüyle direnmesi, o mücadele ruhunun halen muhafaza edildiğinin somut bir göstergesidir. Aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerine kastedenlere, aynı azim ve şuurla karşı çıkmıştır" denildi.
EMİNE ERDOĞAN KIRÇIN YAYLASI'NDA
TÜRKIYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan'a Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un eşi Aygül Jeenbekov ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.