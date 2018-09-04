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'tan çirkin çağrı

Sürekli ülkesini karalayan ifadelerle gündeme gelen yazar bu kez de İngiliz gazetesi 'a karşıtı ifadelerle dolu bir makale kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 11:46
Elif Şafak'tan çirkin çağrı

Uluslararası toplumda 'yi karalayan ifadelerle gündeme gelen yazar , İngiliz gazetesi Guardian'da yine Türkiye karşıtı bir makale yazdı. "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı yazıyı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki değişimin hükümet tarafından gerçekleştiğini ve halkın bunu desteklemediğini iddia etti. Batı'nın ise buna rağmen Türk halkına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Şafak, Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı boykot çağrılarını "Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu" olarak nitelendirdi.

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Elif Şafak'tan çirkin çağrı
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