Elif Şafak'tan çirkin çağrı

Uluslararası toplumda Türkiye'yi karalayan ifadelerle gündeme gelen yazar Elif Şafak, İngiliz gazetesi Guardian'da yine Türkiye karşıtı bir makale yazdı. "Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı yazıyı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki değişimin hükümet tarafından gerçekleştiğini ve halkın bunu desteklemediğini iddia etti. Batı'nın ise buna rağmen Türk halkına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Şafak, Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı boykot çağrılarını "Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu" olarak nitelendirdi.



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