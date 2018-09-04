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'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldı

'nin kentinde terör örgütü Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki bazı bölgelere bugün hava saldırıları düzenlendi. Saldırı üzerine Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 12:25
İdlib'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldı

'in Cisir Şugur ilçesine bağlı Şagar kasabası ile Basnakol köyü arasındaki ve Türkmen Dağı'ndeki ormanlık alanlara öğle saatlerinde hava saldırısı düzenlendi. Hangi ulusa ait olduğu henüz net olarak bilinmeyen uçakların sortileriyle vurulan bölgelerden duman yükseldi.

SALDIRILARDA ÖLENLERİN OLUP OLMADIĞI İSE HENÜZ AÇIKLANMADI

'in Cisir Şugur ilçesinin güneyinde ise bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıların düzenlendiği İdlib çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Komandolar teröristlerin inlerine girdi

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İdlib'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldı
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