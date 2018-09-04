İdlib'e hava saldırıları düzenlendi, sınırda önlemler artırıldı

İdlib'in Cisir Şugur ilçesine bağlı Şagar kasabası ile Basnakol köyü arasındaki ve Türkmen Dağı'ndeki ormanlık alanlara öğle saatlerinde hava saldırısı düzenlendi. Hangi ulusa ait olduğu henüz net olarak bilinmeyen uçakların sortileriyle vurulan bölgelerden duman yükseldi.

SALDIRILARDA ÖLENLERİN OLUP OLMADIĞI İSE HENÜZ AÇIKLANMADI

İdlib'in Cisir Şugur ilçesinin güneyinde ise bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıların düzenlendiği İdlib çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.