Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul Çekmeköy'de polisle astsubay arasındaki silahlı kavga görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de polisle astsubay arasındaki görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan , güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 14:15
İstanbul Çekmeköy'de polisle astsubay arasındaki silahlı kavga görüntüleri ortaya çıktı

Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan da polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de polis ile astsubayın cinayetle sonlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Çekmeköy'de polisle astsubay arasındaki silahlı kavga görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN