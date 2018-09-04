Liselere yerleşme oranı yüzde 99

Milli
Eğitim Bakanlığı'nca (MEB
) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları açıklandı. Tercihte bulunan öğrencilerden 876 bin 859'u sınavsız, 122 bin 571'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 999 bin 430'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı elde etti. Üçüncü nakil döneminde ilk defa tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri okullara yerleşti. İlk yerleştirmede tercih yapıp yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 iken bu sayı birinci nakil dönemi sonunda 46 bin 17'ye ve ikinci nakil dönemi sonunda da 15 bin 574'e düşmüştü.Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı dolayısıyla düzenlenen programda canlı yayında, okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi. Selçuk, öğretmenliğin, kolay bir meslek olmadığına dikkati çekerek, "Gökyüzündeki bulutlar değişir, açılır, kararır. Aslolan gökyüzü olmaktır, bulut olmak değildir. Bulutlar ya da şartlar ne olursa olsun öğretmen, çocuğun hakkını sorgusuz ve peşin veren kişidir. Şartlar kötü olsa bile çocuğun hakkı pazarlık konusu bile olamaz" diye konuştu. Öğrencilerin, öğretmenlerinden beklediği ilk şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreçte, öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin çok daha donanımlı, çok daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için çok büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız. Bakanlık olarak bir paradigma değişikliği içindeyiz. Eğer biz büyük bir aileysek, '1 milyon öğretmenimiz var' diye övünüyorsak, onların seslerine kulak vermemiz lazım. Geldiğimiz günden beri, sahadan her türlü yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızı buraya davet edip onlarla birlikte çalışıyoruz. Buna benzer bir çalışmamız da '1 milyon öğretmen 1 milyon fikir projesi' olacak. Bu projenin önerisi de bir öğretmen arkadaşımızdan geldi. Bu kapsamda, alacağımız her kararı paydaşlarımızla tartışarak daha güzel daha pratik çözümler üreteceğiz.