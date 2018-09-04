‘Mormon görevliler CIA için çalışıyor’

MORMONLAR HAKKINDA FLAŞ İFADELER

Rahip Andrew Brunson'a yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılardan biri de Mormonların Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik iddialar. İddianamede "Dua" adlı gizli tanık, soruşturma aşamasında verdiği CD içerisinde isimleri yer alan Mormon olduğunu iddia ettiği kişilerle ilgili araştırma yapılmasını istiyor. Milliyet'in haberine göre; iddianamede Evanjelist Brunson ile Mormonlar arasındaki ilişkinin, Amerika'daki Protestan kiliselerinin tamamının bağlı olduğu CAMA adlı kuruluştan kaynaklandığı öne sürülüyor. CAMA adlı kuruluşun tüm kiliselerin üzerinde bir yapı olduğu, ABD'den yurt dışına gidecek Mormon veya Evanjelist din adamlarının CAMA'nın izni olmadan başka bir ülkede görev yapmasına izin verilmediği öne sürülüyor.