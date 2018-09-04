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‘Mormon görevliler için çalışıyor’

ABD’li rahip iddianamesinde, Mormonların Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik iddialar dikkat çekiyor. ‘Dua’ adlı gizli tanık, Türkiye’deki bazı askeri liselerde görev yapan Mormonların araştırılmasını istedi

Giriş Tarihi: 4.9.2018 11:20
‘Mormon görevliler CIA için çalışıyor’

MORMONLAR HAKKINDA FLAŞ İFADELER

Rahip Andrew 'a yönelik hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılardan biri de Mormonların Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik iddialar. İddianamede "Dua" adlı gizli tanık, soruşturma aşamasında verdiği CD içerisinde isimleri yer alan Mormon olduğunu iddia ettiği kişilerle ilgili araştırma yapılmasını istiyor. Milliyet'in haberine göre; iddianamede Evanjelist Brunson ile Mormonlar arasındaki ilişkinin, Amerika'daki Protestan kiliselerinin tamamının bağlı olduğu CAMA adlı kuruluştan kaynaklandığı öne sürülüyor. CAMA adlı kuruluşun tüm kiliselerin üzerinde bir yapı olduğu, ABD'den yurt dışına gidecek Mormon veya Evanjelist din adamlarının CAMA'nın izni olmadan başka bir ülkede görev yapmasına izin verilmediği öne sürülüyor.

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‘Mormon görevliler CIA için çalışıyor’
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