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Son dakika: 25 üsteğmen hakkında karar!

/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde muvazzaf olan 25 Üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 09:35
Son dakika: 25 üsteğmen hakkında karar!

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

FETÖ İLE İRTİBATLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgüt ile irtibat kurdukları ortaya çıkan, tamamı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aktif görevde 25 Üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilere yönelik Ankara ve 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon devam ediyor.

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Son dakika: 25 üsteğmen hakkında karar!
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