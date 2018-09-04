Son dakika: FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında eski pilotların da bulunduğu 11 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah'a ifade veren şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcı Karakülah, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 4 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Hakimliğe sevk etti.

Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 31 Ağustos'ta 6'sı eski pilot 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 üsteğmen ve 4 teğmen hakkında Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Başka FETÖ dosyaları kapsamında tutuklu olduğu öğrenilen 5 şüphelinin de dosyası ilgili mahkemelere gönderildi. Firari 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.