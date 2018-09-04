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‘Sonbaharda ’de sondaj başlatabiliriz’

Giriş Tarihi: 4.9.2018
‘Sonbaharda Doğu Akdeniz’de sondaj başlatabiliriz’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin 'deki sondaj çalışmalarına sonbaharda başlayabileceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya, "Bu bölgede, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ekonomik alanı var. KKTC'nin de kıta sahanlığı ve karasuları var. Biz her ikisinin korunması için KKTC'nin de talebi üzerine gerekli tedbirleri her zaman aldık ve alıyoruz. Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" yanıtını verdi. AA
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‘Sonbaharda Doğu Akdeniz’de sondaj başlatabiliriz’
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