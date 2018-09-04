‘Sonbaharda Doğu Akdeniz’de sondaj başlatabiliriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'deki sondaj çalışmalarına sonbaharda başlayabileceğini söyledi. KKTC
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya, "Bu bölgede, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ekonomik alanı var. KKTC'nin de kıta sahanlığı ve karasuları var. Biz her ikisinin korunması için KKTC'nin de talebi üzerine gerekli tedbirleri her zaman aldık ve alıyoruz. Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" yanıtını verdi. AA