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Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov Ankara'da

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Jandarma Havacılık Başkanlığını ziyaret etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 21:02

Avakov ve Ukrayna güvenlik kuruluşlarının mensuplarından oluşan heyeti, Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı karşıladı.

Daha sonra Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan, konuk heyete Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmak üzere yetiştirilen pilotların eğitimi ile operasyonlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde hava unsurlarının görevleri hakkında slayt eşliğinde brifing verdi.

Simülasyon merkezi ve hangarları gezen Bakan Avakov ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamladıktan sonra Jandarma Havacılık Başkanlığından ayrıldı.

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Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov Ankara'da
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